Temporal dejó a 20 familias de Güemes con lo puesto, buscan ayuda

El domingo por la tarde distintos puntos de la provincia se vieron sorprendidos por un fuerte temporal que causó distintos inconvenientes. Lo cierto es que en General Güemes, vecinos de B° Nueva Esperanza II sufrieron voladuras de techo por los fuertes vientos y tras quedar desprotegidas las viviendas se les mojó todo en su interior.

Ante la situación crítica desde el Municipio de General Güemes se abocaron a la asistencia de las familias afectadas. En tal sentido Defensa Civil salió en busca de viviendas afectadas apenas cesaron los vientos, dirigiéndose los grupos de rescate a los sectores de la ciudad que ya son considerados como puntos críticos. Lo primero que se hizo fue chequear la crecida del río Mojotoro que pone en riesgo a familias que viven en el paraje Torzalito, muy cerca del cauce.

"Por suerte el río no creció demasiado, las familias permanecen seguras, solo tuvimos que asistir con cosas mínimas, pertenecías que se mojaron por la lluvia. Estoy realizando un informe para elevarlo a Provincia y conseguir más ayuda, no hubo evacuados porque no se inundaron, las familias que perdieron los techos no quisieron dejar sus casas por razones de seguridad, pero teníamos todo preparado para recibirlas", explicó Andrea Mamaní, secretaria de Desarrollo Social a El Tribuno.

El pedido de los vecinos

Si bien los vecinos no llegaron a inundarse ya que hay obras en el barrio como el cordón cuneta, si sufrieron el daño de sus techos y en tanto de las pertenencias mojadas "No sufrimos una inundación, lo que nos pasó fue que el viento levantó todo el techo de nuestra casa dejándonos a la intemperie. La torrencial lluvia nos mojó todo lo que teníamos, fue un momento de terror porque no teníamos dónde refugiarnos, además pudimos haber salido lastimados", manifestó Claudia Soloaga, cuyo hogar familiar es muy humilde.

Lamentó "Llevamos 6 años levantando nuestra casita, cuando terminamos de techarla, hace unos 7 meses, nos mudamos, y ahora nos sucede esto. Lamentablemente necesitamos ayuda porque comprar chapas nuevas será muy difícil, también necesitamos con urgencia colchones y ropa, todo quedó completamente mojado".

Otra vivienda afectada en el barrio fue la de la familia Rodríguez, a la que se le volaron las chapas del techo, pero además un árbol que se encontraba en el fondo fue arrancado de raíz, cayendo sobre la tapia de la cocina: "Por suerte solo hubo un daño menor, pero después se nos mojó todo, no tenemos dónde dormir, estoy trabajando a contrarreloj para poner alguna cobertura en los techos, después veré cuántas chapas puedo recuperar", manifestó Benjamín Rodríguez.

Barrio en obra

El barrio Nueva Esperanza II nació como un asentamiento, un importante porcentaje de viviendas aún son precarias. Un acuerdo firmado con Nación le permitió al ejecutivo municipal conseguir fondos por $380.000.000 para dotar al barrio de iluminación, cloacas, agua, cordones cuneta, tanques elevados y obras que se encuentran en ejecución y hacen que la transitabilidad sea muy difícil en las calles del barrio.