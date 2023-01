Con fecha y sede confirmada, el “Albo” se prepara para enfrentar al campeón de la Copa Argentina

Con la vuelta del reconocido entrenador Rubén "Yagui" Forestello, el plantel de Gimnasia y Tiro de Salta continúa la preparación de cara a su participación por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Patronato de Paraná y el debut en el torneo Federal A.

El encuentro ante el “Patrón”, que se consagró campeón del mencionado torneo al superar por 1-0 a Talleres de Córdoba, se jugará el próximo 24 de enero, en cancha de Colón de Santa Fe.

El “Albo” volverá a enfrentarse de manera oficial con el conjunto dirigido por Walter Otta, después de 21 años.

Con respecto a la "base" de jugadores que quedaron de la etapa anterior, el DT contará con Ignacio Sanabria, Adolfo Tallura, Rubén Villarreal, Guido Milán, Ivo Chaves, Joel Martínez, Walter Busse y Matías Birge.

A ellos se suman los nombres ya acordaron jugar en Gimnasia: Federico Abadía (arquero), Raúl Chamorro (defensor), Facundo Heredia (mediocampista), Fabricio Rojas (delantero) y Emiliano Blanco.

En tanto, una de las bajas más sensibles fue la del arquero Luciano Silva, quien jugará B Nacional con Chaco For Ever. Además la dirigencia espera de volver a contar con Martín Pino pero su continuidad no está confirmada.