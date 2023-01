Municipalidad de Tartagal: Palos, piedras y corridas, los protagonistas de un despido

La Municipalidad de Tartagal se vio sacudida por una manifestación que terminó ingresando a la fuerza, con golpes de palo y piedras, alrededor de 50 manifestantes se enfrentaron con los policías. Todo se inició, según reclaman, por dos despidos injustificados.

El programa Activa2, de VideoTar, dialogó con una de las personas que reclama haber sido despedida sin causa. De acuerdo a la mujer, la secretaria de Acción Social, Victoria Bonillo, le mandó ayer un mensaje "diciendo que no venga porque no pertenecía más a la Municipalidad, yo vine igual para que me explique y me dijo que una persona que trabaja en la Municipalidad no puede apoyar los cortes". Esto último hace referencia a un corte de ruta que realizaron las comunidades originarias por una serie de reclamos.

Por otro lado, Victoria Bonillo comentó: "Esta personaba trabajaba como ordenanza en la secretaria de Desarrollo Humano, el jueves pidió permiso para retirarse por una hora para recibir unos tinacos que le iban a entregar y nunca más tuvimos noticas de ella".

"A la tarde nos enteramos que había un corte y surgió una denuncia a partir del corte porque retuvieron un vehículo oficial. La chica volvió ayer y se le dijo que era por las ausencias y por el corte. Ahí surgieron los dichos, 'ya voy a venir a hacer los cortes acá'. Se le explicaron los motivos, la ausencia en el puesto de trabajo para participar de un corte de ruta en el cual hubo un hecho complicado", continuó.

En esta línea explicó: "Durante el año solicitaba permisos, nunca se le niegan a nadie los permisos. Ella ahora presentó un petitorio para ser reintegrada en su puesto de trabajo. El tema es que se retiró de su puesto de trabajo para participar de un corte de ruta en el que se retuvo un vehículo oficial. Estas cuestiones se van a analizar".

Lo cierto es que en la puerta del lugar, las llamas de los neumáticos quemados hacían juego con las piedras que los manifestantes arrojaron a los oficiales que terminaron por reprimir a algunas personas que con palos y a base de empujones lograron abrir algunas puertas.

Por último, los miembros de las comunidades que se manifestaban terminaron por realizar una lista con distintos pedidos entre los que se destaca la solicitud de bolsones y el reintegro de las personas despedidas.