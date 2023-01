A un año del robo en una joyería de una galería céntrica, ¿cómo sigue la causa?

El 8 enero de 2022 se concretó un robo millonario a una joyería ubicada en una galería céntrica de nuestra ciudad. Desde ese entonces hasta ahora se logró la detención de 4 personas, de las cuales hoy por hoy siguen detenidos 3, dos hombres y una mujer, pero según manifestó Carla Iturbe Chagra, dueña de la Joyería a InformateSalta no hay esperanzas de que los implicados lleguen a un juicio.

"Están imputados pero no pueden ir a juicio porque uno de ellos tiene más causa en otras provincias, estoy viendo a ver si la Justicia se digna a que vaya a Juicio tanto por el Robo".

En cuanto a los otros detenidos tampoco pueden ser llevados a juicio porque se actuó en banda "Tengo que esperar y morirme esperando más o menos hasta que la Justicia los lleve a Juicio y seguir esperando, porque la verdad que cada vez que consultamos con el abogado con todos nos responden lo mismo, que están las otras causas, que ya vamos a ver y así yo sigo remando a pulmón mi local".

Carla confirmó a nuestro Portal que se mantiene como puede con la joyería en otra galería céntrica pero no logró recupera las joyas "En algún momento hice reconocimiento de unas joyas que incautaron, reconocí joyas mías que hasta hoy no me las devolvieron, saben a que joyero le vendieron todas mis cosas acá en Salta, tampoco hicieron un allanamiento de esa joyería ni nada".

En cuanto a las joyas reconocidas hace 6 meses explicó que la respuesta desde la Justicia es que las mismas no pueden ser entregadas debido al proceso judicial.

"Lo increíble es que cuando se llegó con las escuchas telefónicas a quién le vendieron todas mis joyas que es una joyería acá en Salta, tampoco lo informan" concluyó por InformateSalta.