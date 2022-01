Robo a la joyería: La dueña ofrece recompensa por información sobre los ladrones

La madrugada del sábado Carla Chagra, dueña de una joyería que funciona en la Galería Continental, sufrió el saqueo de su local. Un grupo de ladrones se llevaron mercadería valuada en seis millones de pesos, ahora ofrece una importante recompensa por información de los ladrones y el paradero de sus joyas.

En diálogo con Todo Salta Noticias, la joven relató que su local está dentro de la prestigiosa Galería Continental, pero se dio con la novedad de que no tienen seguridad y que la dueña no se hará cargo ni siquiera de reponer la cerradura del negocio.

“Pago 40 mil pesos de alquiler y 3 mil de expensas y ni siquiera hay cámaras”. Contó que los ladrones no tuvieron mucho trabajo al forzar la reja de acceso al paseo comercial, “rompieron la puerta y reventaron mi puerta, se llevaron todo, oro, brillantes, computadora, rompieron las cámaras, todo. Once años de trabajo en un par de minutos”.

Un vecino que vive atrás del local sintió un fuerte ruido y salió a la calle, “me dijo que alumbró con su linterna pero no vio nada, obvio si no tenemos ni una luz testigo, nada. Yo creo que eso alertó a los ladrones y no reventaron más locales”.

Enojada y angustiada repitió una y otra vez que esperaba el centro comercial le brindara seguridad, “me di con que esta galería no cuenta con ninguna seguridad, en el acceso hay una camarita pero no graba, no tenemos sereno, no hay luz testigo, no hay alarma encima tiene dos dueños y es más engorroso”.

Explicó que el propietario de ingreso por Mitre brinda a los locales seguridad, cámaras y alarma, pero del lado donde está ella no les proporcionan nada y esto generó el enojo de todos los que alquilan locales.

“No se hicieron cargo ni de mi puerta, estoy buscando cómo solucionar el tema de la cerradura”

Mientras la Brigada de investigaciones trabaja para dar con los ladrones, Carla adelantó que tiene un inventario completo de todo lo robado, “ya lo pasé a la red de joyerías por si las intentan vender, todas tienen código, pero también existe un mercado paralelo que daña a toda la economía. Estoy ofreciendo una importante recompensa a quien me aporte datos de los ladrones, quiero que vayan presos”.