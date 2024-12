Fue abusada de niña pero recién a los 16 años pudo contarle a su madre

El 25 de diciembre pasado, una adolescente de 16 años le contó a su madre, después de mucho tiempo, que fue violada y abusada por su padre a los 10 años. La joven finalmente pudo armarse de valor y contar la terrible situación a su madre que guardaba desde niña.

Gabriela, la madre de la adolescente abusada, habló con EL10TV y contó que el padre ya tenía denuncias en su contra desde el 2019 pero que la justicia puso en suspenso la exclusión ya que "no tenía donde vivir": "Hicimos la denuncia pero nadie hace nada. Como tengo recibo de sueldo, ciudad judicial no me pone un abogado de oficio" declaró.

Tras esta situación, Gabriela dijo que su hija de 16 años no aguantó más y le contó en el día de navidad todo el abuso sufrido por el padre con las barbaridades que la obligaba hacer de pequeña.

Allí realizaron la denuncia y desde fiscalía, a través del médico legal, confirmó que había sido abusada pero sin defloración.