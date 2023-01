Fuerte temporal en General Mosconi, voladuras de techos y decenas de familias afectadas

Durante la noche de ayer, un fuerte temporal sacudió al departamento San Martín. En General Mosconi, se registraron diversas voladuras de techos y un corte de la energía eléctrica que duro durante algunas horas en distintos sectores de la ciudad.

El temporal de viento y lluvia provocó caídas de arboles y en barrio Fatima una casa se quedó parcialmente sin techo. "Abrace a los chicos porque estaban re asustados. No se de donde saque fuerzas para no llorar", dijo la dueña de casa a MosconiTVColor.

En Tartaguillo cuatro pequeñas dormían cuando se voló el techo completo, "se mojó todo no sabíamos que hacer, fue desesperante" sostuvo la dueña de casa que se encontraba acompañada por otra mujer que viven con ella.

Las cuatro pequeñas de 11, 7 y mellizas de 9, rezaban y pedían que no les pase nada malo. "una como madre trata de ser fuerte, pero no tengo palabras para explicar lo que sentí. No quedó nada".

La estación de servicio también se vio afectada, debido a los fuertes ráfagas de viento perdió parte de su techo.