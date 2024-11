¡Excelencia académica! Con 15 y 16 años estudiaron “el doble” y ya terminaron el secundario

Cuando se quiere, se puede. Esta frase remarca el esfuerzo, el compromiso y el esmero por superarse por parte de estas dos alumnas de Orán quienes pudieron “adelantar tiempo” y terminar el secundario a temprana edad aprobando sus exámenes.

Las protagonistas de esta historia son Brenda Romero, de 16 años, y Lorena Vallejos de 15 años. Ambas residen en barrios humildes de la ciudad oranense pero su riqueza está en su conocimiento, preparándose ahora para su acto de colación del secundario en el Colegio de Comercio Julio Cortés, merecido momento para ellas ante su mérito.

Fueron alumnas de las escuelas Osvaldo Burela, y Robustiano Patrón Costas respectivamente, ambas instituciones públicas de educación primaria que supieron formar y guiar a las jóvenes en el camino que las llevaría a obtener la excelencia académica. Rindiendo de forma libre, adelantaron años y completaron su formación, denotando su nivel de conocimiento y sabiduría.

“No hice el 4° años, pasé directamente de 3° al 5°, hice un pequeño salto”, sintetiza su proeza Brenda quien, en diálogo con el medio Radio Güemes, se mostró contenta por lo que logró: “Fue un impulso, no por tener ‘un poco más de tiempo’ sino porque podía, quería intentarlo, me gusta estudiar, me apasionan las técnicas de estudio”, indicó.

En el caso de Vanessa, ella se adelantó dos años de cursada. Ante su capacidad, llegó esta sugerencia la cual “me la puse como meta personal, era un intento que podía salir bien o mal y que salió muy bien”. Estudiar no le quitó tiempo ni para sus actividades ni para pasar tiempo con sus amigos, quienes le dieron una mano en esta aventura.

“El mensaje a los chicos es que se esfuercen, que estudien, lo que tendrán mañana en su vida es su estudio”