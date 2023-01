“Los animales están muy jodidos”, afirman productores del norte por la crisis hídrica

En diálogo con VTNoticias, Vivienda Segovia, referente de una organización de productores del Departamento General San Martín detalló que por la escasez de lluvias "se complica la producción y la calidad productiva".

"Los animales están muy jodidos, porque no llueve y no hay forraje. Aunque hace poco tiempo estuvieron en una época de fructificación de los árboles, el calor y la falta de agua hizo que el fruto cayera mucho antes y un fruto casi que no sirve, es muy flaco, no sirve para forraje".

"La gente está intentando ver la forma de como subsiste día a día con el agua. Hay algunos productores que tienen pozo de agua, aquellos que pudieron cuando no era tan caro", continuó.

En este sentido comentó que hay familias que no tienen agua ni siquiera para consumo por lo tanto pensar en agua para la producción es imposible.

"Se ha elevado la mortalidad de animales, es difícil", concluyó sobre lo que están viviendo, producto de la faltante de precipitaciones que ha llevado a una sequía histórica.