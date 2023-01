Las frases más fuertes del rugbier Thomsen, en el juicio por Báez Sosa

A casi tres años de la muerte de Fernando Báez Sosa, toda la Argentina se encuentra siguiendo el juicio por el crimen, en el cual el rugbier Máximo Thomsen declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 diciendo que quería "pedir disculpas principalmente porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien” dijo este lunes dando su versión de los hechos ocurridos.

Antes de que el joven exponga sus palabras quien declaró fue su madre Rosalía Zárate durante 8 minutos entre lágrimas dio cuenta de su relación con su hijo y de la enfermedad que ella está atravesando aduciendo que la angustia vivida por la situación de estos años la llevo a padecer cáncer.

Luego de su madre el joven rugbier pidió declarar, “escuché varias cosas sobre mi durante varios años. Cosas en las que no me reconocía porque generaban tanto odio hacia mi persona”, comento que estuvieron en una fiesta donde había mucha gente, “basta de empujar” dijo en un momento cuando su amigo le respondió “estamos todos en la misma” era su amigo el cual tenía un chichón al preguntarle por qué los patovicas los agarraron y sacaron del boliche de una manera violenta y a los golpes, a la salida del lugar comentó “vi que uno de mis amigos se estaba por meter en una ronda de gente desconocida. Ahí salí corriendo atrás de él: pensé que se iban a pelear. Me pagaron una piña en la cara y reaccioné tirando patadas. No sé a quién ni cómo".

"Estoy seguro de que pegué dos patadas, pero jamás en la vida con intención de matar”

Para en un momento por un amigo que le dice “basta”, cuando llegó a su casa se cambió de atuendo para estar más cómodo y por la remera rota producto del conflicto cuando lo sacaron del boliche, al llegar sus amigos uno comentó “creo que (la pelea) terminó mal. Yo le dije ¿Cómo va a haber sido la nuestra si fueron segundos? (…) para mí la pelea fue un abrir y cerrar de ojos”.

“Al otro día supe lo que había pasado. Cuando estábamos todos en el piso (la policía) nos dijo ¿ustedes saben porque están acá? ustedes mataron un pibe”, ante tal noticia el joven relato que empezó a vomitar y darle vueltas todo en la cabeza “mi cabeza no lo podía procesar porque yo no lo entendía”. Thomsen reconoció sus zapatillas con las que había atinado sus golpes a Fernando.