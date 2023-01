“En el centro del país no suben las facturas de luz, a nosotros no nos subsidian el calor”

Luego de los reclamos realizados por vecinos del norte provincial y las medidas tomadas en torno a la factura de luz para esa zona de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz se manifestó en torno a esta cuestión reafirmando la desigualdad en subsidios que hay en el país como políticas de acompañamiento, lo cual genera inequidades que dividen al país en dos.

Así lo consideró en diálogo con FM Aries donde reafirmó su mirada respecto a que “existen dos Argentinas, una de privilegios con subsidios y la otra con necesidades”, en la cual encuadró a nuestra provincia. Para dar un ejemplo de su postura, comentó que recientemente estando en la Capital Federal, vio cómo en confiterías vacías estaban los calentadores a gas prendidos en las veredas.

“¿Se imaginan en Salta o en el norte que alguien se anime a tener prendido, al vicio, el gas? No lo hacen por cuando llega la factura deben cerrar, eso está pasando ahora en Orán, en San Martín en Rivadaiva” con respecto a la luz, consideró el mandatario. “Nosotros planteamos que son zonas de altas temperaturas y se necesitan tarifas diferenciales”, sumo.

En su crítica, continuó apuntando a los privilegios en algunos puntos de Argentina. “Para que en el centro del país no suben las facturas de luz, todos nosotros las subsidiamos para que Buenos Aires no pague facturas elevadas, ¡haganló en todo el país, a nosotros no nos dan para subsidiar el calor!”, reprochó.

“En Buenos Aires una persona se va de su casa y deja el aire prendido, ¡imagínense hacer eso en Orán o Tartagal, da bronca! Lo mismo pasa con el transporte, en Capital Federal se subsidia y aquí tiran migajas”

Con todo esto rescató las medidas tomadas recientemente en torno a la tarifa de luz. “No vamos a hacer que los oranenses, los tartagalenses y demás, paguen en las zonas de calor lo que no corresponde, porque no están en condiciones de hacerlo”, espetó agregando que seguirán peleando para que esos lugares cuenten con tarifas diferenciales.