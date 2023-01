Gimnasia se prepara para el debut por Copa Argentina

El equipo de Yagui Forestello tendrá su primer partido oficial 2023 ante Patronato, actual campeón de Copa Argentina, el próximo martes 24 de enero, en el mítico estadio el Cementerio de los Elefantes POR 32avos de Final.

El certamen comenzará directamente en el cuadro principal, con la disputa de los 32avos de Final. Será el regreso del Albo a la competencia con un renovado plantel y caras nuevas. Con la baja sensible del arquero Luciano “Pipi” Silva, que vestirá la camiseta de Chaco For Ever, la próxima temporada.

Otra salida confirmada es la del goleador Juan Manuel Perillo, que no está en los planes de la dirigencia y cuerpo técnico.

Forestello comenzó a armar el once ideal para enfrentar al equipo de Facundo Sava, que tuvo un gran torneo y dando batacazos ante Boca y River. El entrenador analiza un mix entre jugadores del plantel anterior y refuerzos.

Del plantel anterior: Guido Milan, Adolfo Tallura, Sanabria, Ivo, Villarreal, Walter Busse, Joel Martínez, Matías Birge.

Refuerzos: Arqueros: Federico Cosentino, Federico Abadía y Enzo Vázquez.