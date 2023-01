Por tercera vez, robaron en una peluquería de Tres Cerritos: se llevaron hasta las tijeras

Roberto, un peluquero que atiende en Avenida Reyes Católicos al 1600, y que InformateSalta conoció tiempo atrás por cortar gratis el cabello a personas con Síndrome de Down, fue otra vez víctima de la inseguridad.

Esta vez, en un segundo local, que estaba próximo a inaugurar, malvivientes ingresaron, se alzaron con $125 mil y herramientas de trabajo. “Rompieron los techos, cargaron tijeras, máquinas, herramientas que uno necesita a diario que yo iba armando, porque este local lo estábamos por inaugurar. Revolvieron los cajones y de allí me sacaron el dinero”, contó el hombre a Somos Salta.

En este sentido, recordó que anteriormente sufrió otro robo en el que se llevaron cerca de 4 millones de pesos y nunca pudo tener novedades al respecto. “Nadie me devolvió nada, la fiscalía no trabajo. No hubo ninguna resolución. Es horrible que me suceda, no se lo deseo a nadie y pido que la justicia haga seguridad y su trabajo. Ojalá que al fiscal que le toque, resuelva la situación y no sea un caso más, de un delito que no tenga resultado”, expresó.

El hombre indicó que se dio con la situación al llegar al local y dijo sentir miedo. “Es feo tener que trabajar para que otra persona venga, te destroce y la inseguridad de no saber uno enfrentarse o encontrarse a los delincuentes dentro. La fiscalía ordenó que se tomen huellas, que se vean las cámaras del vecino, pero es algo que se sufre en 3 Cerritos y se sufren muchos delitos y yo quisiera que me ayude la justicia”, manifestó.