Alerta meteorológica: recomendaciones para evitar daños durante tormentas fuertes

Desde la Municipalidad de Salta brindaron una serie de recomendaciones para que la comunidad, ante la posibilidad de que se produzcan tormentas esté preparada y estás causen el menor daño posible.

En las últimas horas se emitieron informes del Servicio Meteorológico Nacional que anticipan la probabilidad de que, en las primeras horas de esta noche, madrugada y gran parte de la jornada del sábado 28 se registren tormentas, algunas localmente fuertes, con intensas ráfagas de viento, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Las zonas afectadas por el aviso son; Salta capital; Cerrillos, Guachipas, La Viña y las zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

Por esto, la Municipalidad solicitó no sacar los residuos y evitar arrojar elementos que puedan causar inconvenientes con el drenaje en la vía pública.

El secretario de Protección Ciudadana, Jorge Altamirano, remarcó que “lo importante es que el vecino permanezca seguro en su casa, que esté bien informado y no salga si no es absolutamente necesario y que ante cualquier situación de emergencia no dude en llamar o alertar a nuestros equipos a través del 105”.

Por tormentas eléctricas o fuertes con abundante caída de agua:

Permanecer en la vivienda, y si la tormenta nos sorprende en la calle, buscar resguardo o protección en el edificio más próximo

Mantenerse a distancia de puertas, ventanas, chimeneas, artefactos eléctricos evitando el uso de teléfonos, y no retirar la ropa de las sogas.

Al aire libre, estar a prudente distancia de rejas, alambrado, silos, molinos de viento y árboles, los cuales siempre atraen rayos

Si conduce un vehículo durante una tormenta, detenga su marcha con precaución. Se puede buscar un lugar alejado de árboles u otros objetos que pudieran caerse. No busque refugio debajo de puentes.

Alejarse de lugares próximos a cables eléctricos, telefónicos, porque éstos también atraen descargas.

Ante anegamientos lo recomendable es: