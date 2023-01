Messi y su primera entrevista como campeón del mundo: "Desde ese día cambió todo"

Pasaron 43 días desde que Lionel Messi levantó en el estadio Lusail el trofeo más deseado. La imagen del capitán de la Selección Argentina subiendo al Olimpo del fútbol en el Mundial de Qatar todavía está fresca en todos los argentinos... y en él también. Este lunes vio la luz la primera entrevista que brindó como campeón del mundo.

La primera parte duró 45 minutos y transitó por los sentimientos que el rosarino de 35 años tuvo luego de levantar la Copa del Mundo por primera vez en su carrera. "Todo lo que imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar. Vivirlo con la gente, con mis compañeros, con mi familia, en mi cabeza era algo muy grande, pero fue mucho más todavía", sostuvo.

"Suena espectacular, desde ese día cambió todo para mí, fue algo impresionante y ahora podemos decir que somos campeones del mundo", dijo Messi, en el arranque de la íntima charla con el conductor Andy Kusnetzoff en radio 'Urbana Play', que se grabó el viernes pasado, en París.

En sus primeras palabras, también, se refirió a la inédita revelación que Clarín dio a conocer sobre el trofeo 'trucho' que tuvo en sus manos durante mucho tiempo en la celebración dentro del campo de juego del estadio Lusail: "Levanté la buena y después en los festejos hubo medio lío, no sabíamos si era la verdadera o no, pero no importaba. Puedo decir que es pesadita...".

Al ser consultado sobre lo que murmuró mirando al cielo antes del último penal de la serie, expresó que ocurrió. "Creo que le hablaba a Cachete (Montiel) que no nos haga sufrir más, que metiera el penal... Sí le pedía a Dios como fue durante toda mi vida siempre en todo, más en ese momento, pero creo que iba por algo de pedirle a todo el mundo. Mi abuela y Diego no les hablé en ese momento, eso seguro...", indicó.

¿Y el después del penal convertido por Gonzalo Montiel? "Es difícil de explicar lo que siento en ese momento. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo es como que estás ido, de no poder creer que al final lo conseguimos. Se me dio de conseguir algo con la Selección, era como cerrar mi carrera de una manera única. Cuando empecé con mi carrera no imaginé que iba a ganar de esa manera", afirmó.

"La verdad que todavía no volví a ver la final entera. Vi resúmenes, jugadas, vi muchos festejos de la gente y todo eso...", contó.

"Fue una locura, la felicidad de la gente, gente grande, chicos, de todas las edades, la felicidad que tenían era inexplicable", reconoció respecto al multitudinario recibimiento que tuvo la Selección Argentina en Buenos Aires, luego de la conquista del Mundial.