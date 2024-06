Boca enfrentará a Independiente del Valle entre el 17 y 24 de julio

Boca se enfrentaráa Independiente del Valle de Ecuador el 17 y 24 de julio a las 21.30,en el marco de los 16vos de final de laCopa Sudamericana,y Conmebol confirmó los días y horarios de los partidos.

El conjunto argentino,que terminó segundo en el grupo D por detrás de Fortaleza de Brasil, jugará el repechaje ante el equipo ecuatoriano, tercero en el grupo F de la Copa Libertadores.

SiBocasupera esta llave, en la cual jugará primero de visitante y luego en la Bombonera, el equipo de Diego Martínez será rival deCruzeiro de Brasilen los octavos de final.

Por su parte, Rosario Central enfrentará al Inter de Porto Alegre que es dirigido por un ilustre Canalla, Eduardo "Chacho" Coudet, en el cruce previsto entre el 16 de julio en el Gigante de Arroyito y el 23 en Brasil. El ganador enfrentará en octavo al conocido Fortaleza.

En caso de empate en el resultado global habrá definición por penales. Además, desde 2022 se eliminó la regla del gol de visitante con valor doble en caso de igualdad.

El formato del certamen establece que los primeros de cada zona pasan directo a octavos de final, mientras que los segundos deberán jugar 16vos contra los terceros de laCopa Libertadores 2024.

16VOS DE FINAL - IDA

Playoff A | Barcelona SC vs. Bragantino | martes 16/07, a las 21.30

Playoff B | Cerro Porteño vs. Paranaense | jueves 18/07, a las 21.30

Playoff C | Palestino vs. Cuiabá | jueves 18/07, a las 19

Playoff D | Libertad vs. U. Católica (E) | miércoles 17/07, a las 19

Playoff E | Independiente del Valle vs. Boca | miércoles 17/07, a las 21.30

Playoff F | Liga de Quito vs. Always Ready | jueves 18/07, a las 20.30

Playoff G | Rosario Central vs. Internacional SC | martes 16/07, a las 21.30

Playoff H | Huachipato vs. Racing (U) | martes 16/07, a las 19

VUELTA

Playoff A | Bragantino vs. Barcelona SC | martes 23/07, a las 21.30

Playoff B | Paranaense vs. Cerro Porteño | jueves 25/07, a las 21.30

Playoff C | Cuiabá vs. Palestino | jueves 25/07, a las 19

Playoff D | U. Católica (U) vs. Libertad | miércoles 24/07, a las 19

Playoff E | Boca vs. Independiente del Valle | miércoles 24/07, a las 21.30

Playoff F | Always Ready vs. Liga de Quito | jueves 25/07, a las 21.30

Playoff G | Internacional SC vs. Rosario Central | martes 23/07, a las 21.30

Playoff H | Racing (U) vs. Huachipato | martes 23/07, a las 19

EL RESTO DEL CALENDARIO

Los mano a mano de octavos de final arrancarán el 14 de agosto y se extenderán hasta el 21 del mismo mes, los cuartos de final serán entre el 18 y el 25 de septiembre, las semifinales se jugarán entre el 23 y 30 de octubrey la final será el 23 de noviembre.