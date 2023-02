Mañana se conocerá el veredicto por el crimen de Lucio, el calvario que vivió el niño

Mañana, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, en La Pampa, dará a conocer el veredicto del juicio por el homicidio de Lucio Dupuy, el niño asesinado a golpes en noviembre de 2021. Las acusadas son la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez.

Los jueces Alejandra Ongaro, Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora informarán si el fallo es condenatorio o absolutorio. En sus alegatos, el Ministerio Público Fiscal dio por probado que las dos imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio ocasionándole múltiples lesiones. Para la funcionaria judicial, los daños le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

De acuerdo a LaNación, "en la audiencia del 2 de febrero próximo no se fijará una pena. Para ello habrá una nueva audiencia en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo" informó un comunicado de prensa de la Oficina de Comunicación Institucional del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa.

Durante los 15 meses que Lucio vivió con su madre fue sometido a constantes castigos. Uno de los golpes que le aplicaron la tarde que lo mataron fue una patada que causó una hemorragia importante en el hígado. Tan violenta fue la patada que dejó una marca en la zona lumbar. También sufrió mordeduras y quemaduras.

Los forenses indicaron que la patada en el hígado fue uno de los golpes que causó la muerte de Lucio. Además, se indicó en el informe que el pequeño tenía heridas de antigua data. Algunas de esas lesiones eran compatibles con abusos sexuales a los que el niño fue sometido el mismo día que lo mataron. En tanto que otras heridas habían cicatrizado.

“En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”, dijo el médico forense Juan Carlos Toulouse, profesional que hizo la operación de autopsia sobre el cuerpo de la víctima.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

En su alegato de cierre, la fiscal Verónica Ferrero, que estuvo acompañada por el fiscal general Máximo Paulucci y por su par Mónica Rivero, dio por probado que el 26 de noviembre del año pasado, las acusadas “agredieron físicamente, en forma conjunta”, a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 ocasionándole múltiples lesiones; y agregó que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

La representante del Ministerio Público Fiscal acusó a Espósito Valenti de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años y todo como delito continuado en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”

Mientras que a Páez le imputó, "abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado, en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”.

“Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mí y a su mamá. Y también quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él (por Lucio) me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, dijo Páez.

La madre de Lucio dijo: "Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque padre le queda grande. A él (Christian Dupuy) se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”.