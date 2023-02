En Salta, ¿es buen negocio comprar un departamento para destinarlos a alquiler?

Un informe realizado por el medio nacional Infobae se refirió a una tendencia en el mercado inmobiliario porteño donde se compran departamentos pero no para habitarlos, sino que los compradores los destinan para alquiler, siendo mejor la rentabilidad que pueden obtener.

En ese sentido, ¿esta situación está teniendo lugar en Salta? ¿Se replica en la órbita local? Para responder a dichas cuestiones InformateSalta se comunicó con Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria, quien dijo que esto ocurre pero netamente para alquileres temporarios.

Así lo dijo cuando fue consultado por nuestro medio. “Solamente para destino como alquiler temporario, no para el contrato de 3 años”, aclaró primeramente sumando que en Buenos Aires “lo que se plantea es que la rentabilidad es alta el primer año, entendemos que al segundo y tercer año se cae tanto que deja de serlo”.

Dicho esto agregó que en Salta la rentabilidad se da en departamentos monoambientes o de un dormitorio que pueden sostener el precio. “Hay demanda y los compran específicamente para fines temporales”, reflexionó Biella. No obstante no dejó de lado aristas que impactan como la ubicación, el metraje, si cuentan con cochera o no, como así la zona.

“Para un monoambiente, tenés de $30.000 y departamentos de 1 dormitorio, desde los $40.000, en zona centro”

Por último, comentó que se nota una demanda creciente al respecto. “Los nuevos edificios contemplan estas unidades porque sí hay demanda, lo que no hay, mientras exista la ley vigente, son inversiones en departamentos para destinos familiares o contratos de 3 años, eso está muy complicado”, sumó para concluir.