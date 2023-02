Se pasó fotos con una supuesta menor por facebook y fue víctima de sextorsión

Las redes sociales se han vuelto en el lugar favorito de los delincuentes que de mil maneras se las ingenian para sacar provecho económico, este es el caso de un salteño de 57 años que fue víctima de una mujer que sería menor de edad con la que intercambió fotos y videos, pero después recibió amenazas de parte de quienes serían sus padres.

Según lo denunció el mismo hombre en la Subcomisaría de Lola Mora los primeros días de enero aceptó una solicitud de amistad en la red social Facebook de una jovencita a la cual aceptó y empezaron a charlar, lejos de sospechar que se trataba de un perfil falso, la amistad empezó a tomar calor y decidieron seguir con el chat vía WhatsApp.

Con la confianza que se había creado, entre él y la jovencita, empezaron con "Sexteo", a intercambiar fotos y videos mostrándose sus partes íntimas, luego siguieron con "Sexting", videollamadas con contenido érotico y pornográfico.

En los últimos días de enero, al hombre de 57 años recibió un mensaje en su celular del supuesto padre de la mujer, "te metiste con mi hija, es menor de edad, te voy a mandar en cana, te vas a pudrir en la cárcel".

El damnificado especificó en su denuncia policial que, ante la desesperación de que toda su familia se entere de su aventura virtual, arregló con el supuesto padre, depositando la cantidad de dinero en distintas cuentas bancarias por un total de $480.000.

Al otro día recibió el llamado de la supuesta madre de la menor, "no me importa lo que hayas arreglado con el padre de mi hija, el no está a cargo de ella", solicitándole también dinero para que no lo denunciara, asimismo a las horas recibió otro llamado, esta vez del supuesto tío de la menor, pidiéndole más dinero, aparte de amenazarlo.

El hombre acabó en la dependencia policial, denunciando y pidiendo ayuda, ya que teme por su integridad física, además dejó especificado que las personas "tienen información de toda su familia y amigos sacadas de Facebook" según publicó Hola Salta.