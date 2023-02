Vendió su auto y le pagaron con cheques sin fondo, perdió más de 1 millón de pesos

Vender un auto hoy por hoy puede ser un gran riesgo ante las mil formas de estafas que existen, es el caso de un salteño que decidió vender su auto Fiat Palio por más de 1 millón de pesos.

Finalmente llegó el comprador, quien le hizo entrega de unos cheques por el monto acordado y se realizó un boleto de compra venta a fines de 2022. Cuando se acercó el momento de cobrar esos cheques el propietario del vehículo se encontró con que los mismos no tenían fondo.

"Hola, vendí mi auto fiat palio 2013 y me pagaron con cheques. Quiero escrachar a esta gente. Resulta que llego la fecha y los cheques no tienen fondos, ahora ponen cualquier escusas para no dar la cara. Necesito recuperar mi auto. Esta gente ya lo vendió y todo necesito llegar al auto. Si me pueden ayudar con un .. le agradecería. Confíe y me fallaron. Perdí 1.150.000" posteó el damnificado.

Con estos posteos el damnificado busca localizar su auto y que los estafadores le devuelvan el mismo.