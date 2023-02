Su ex le pegó con un ladrillo y busca Justicia, asegura que los hombres están desprotegidos

A diario los medios de comunicación en todo el país nos conmovemos con muchas historias de violencia de género, intentos de femicidios y femicidios, todo esto a pesar de la lucha que existe para que el Estado haga una fuerte inversión e intervención al respecto.

Sin embargo en esta lucha de derechos e igualdades de género sigue teniendo puntos grises, como lo es la violencia sobre el sexo masculino, ejercida por el sexo femenino, porque aunque pase menos o se denuncie menos, existe como le ocurrió a Juan un joven salteño que recibió una fuerte golpiza de parte de su ex pareja y no consigue justicia.

Juan relató en su redes sociales lo que le toca vivir con su ex pareja, que permanentemente lo acosa y llegó a golpearlo con un ladrillo, provocándole lesiones, por la cual asegura la Fiscalía a la que se presentó no tomó cartas en el asunto aduciendo que solo lo hacen en caso de violencia del hombre sobre la mujer.

El joven aseguró que irá hasta las últimas consecuencias. En Salta no podemos dejar de lado el caso que hoy espera Justicia que tiene que ver con el homicidio del peluquero metanense Víctor Córdoba, por el cual están detenidos su pareja y su suegro.

"Hola se que no es bueno esto pero quiero hacerle saber a todos que es una injusticia lo que pasa con las leyes por que no hay violencia de género para hombres yo esta vez fui víctima de una MUJER, mí ex pareja que me golpeó con un ladrillo me dejó hematomas y lesiones cortantes y en fiscalía que me dijeron? Que ellos no intervienen en el caso de un hombre golpeado y que no pueden hacer nada o sea les van a creer solo a las mujeres? No todas son santa e indefensas a mí me tocó una loca".

"Es alguien que no vive ni me deja vivir por favor pido sean más rígidos no se lleven por dichos porque algunas pueden decir miles de cosas que no son ciertas y uno se come varios meses o hasta años por algo que no hizo yo la sigo peleando para que esto no quede así para que se haga justicia por favor...

Romina C. es la que casi me mata a golpes".