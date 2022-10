Caso Córdoba: Para la defensa, no hay pruebas suficientes y pedirán la absolución

Fue a fines de la semana pasada cuando se conoció que el juez de Garantías 2 de Metán, Mario Dilascio, ordenó la elevación a juicio de la causa por el homicidio del peluquero Víctor René Córdoba, que tiene como principales acusados del delito a José Luis Peralta y su hija, Macarena Soledad Peralta, quienes continuarán detenidos.

Al respecto y en medio de las repercusiones, quien habló ahora del caso fue el doctor Abel Tarcay, abogado de los Peralta, quien aseveró en que todas las pruebas y evidencias recolectadas a lo largo de la etapa de investigación permiten de parte de la defensa sostener la inocencia de sus representados, postura que remarcarán a lo largo de las jornadas del juicio.

Así lo señaló en una entrevista con el medio Spacio TV y que reprodujo Expresión del Sur. Primeramente señaló que, en esta etapa de la causa, se consintió la intervención del doctor Ramón Haddad, con el plazo de 10 días para que la parte presente recusaciones, plantee las nulidades y posteriormente se haga el ofrecimiento de pruebas. “Seguramente la Unidad Fiscal hará el ofrecimiento de pruebas que se han producido en la investigación penal preparatoria”, comentó.

Dicho esto, Tarcay apuntó a las pruebas y evidencias que se produjeron a la fecha, ya sea de testimoniales, inspecciones oculares o informes médicos, sin dejar de lado los resultados de la autopsia y necropsia, para declarar que de todas estas “no quedan dudas que los hechos no fueron como están narrados en el decreto de imputación, sigo sosteniendo y creo con todas las certezas que no hay elementos de convicción suficientes que demuestre una certeza qué mis defendidos han causado el fallecimiento del señor Víctor Córdoba”.

“Esta defensa va por la absolución en principio”

Asimismo el abogado sostuvo que, de los testigos, hubo una declaración indirecta de Macarena Peralta donde manifiesta que hace una denuncia y que hubo una discusión ese día, pero jamás manifestaron que hayan golpeado a Víctor Córdoba, como se menciona en el decreto de imputación y trascendió desde el comienzo del caso.

Por último, Tarcay recalcó en que será intención tanto de la defensa como sus representados “prestar declaración en el momento de la audiencia en el debate oral y público, a fin de que toda la sociedad pueda saber y escuchar la voz de las dos personas que están imputadas por este delito”, concluyó.