Niña de 7 años con cáncer de mama asombra al mundo: "Es muy raro"

En Chile, una niña de solo 7 años fue diagnosticada con cáncer de mama. El caso dio la vuelta al mundo, pues se trata de una enfermedad que raramente afecta a niñas o adolescentes. Según Patricia Muñoz, madre de la joven, fue durante un baño que se dio cuenta que algo andaba mal con su hija.

En diálogo con InformateSalta el Jefe de Oncología Infantil en el Hospital Público Materno Infantil, Héctor Torres, comentó que en la institución nunca han recibido a un paciente con esa patología "y no recuerdo en otras instituciones en las que he trabajado que se haya recibido un caso con esas características".

"Hablamos de un tumor maligno de la glándula mamaria, se puede tener otro tumor que no son de los que ocupan esa región", continuó diciendo para luego agregar que este tipo de enfermedades suele aparecer en mayores de 30 años.

"Es muy raro realmente, he trabajado en otra institución de mayor complejidad y derivación nacional y no recuerdo haber visto un caso de esas características. En lo que llevo trabajando en Salta y en toda mi carrera de oncología, no hemos tenido un paciente con un carcinoma de mama que es el tumor que se presenta en mujeres adultas que es el tumor de mamas. Hay otros tumores que pueden ocupar la región mamaria pero no se definen como tumor de mama".

El especialista explicó que: "Los sarcomas son más habituales en la pediatría, cuando se tiene la presentación de un tumor que se encuentra fuera de la edad frecuente de presentación, uno tiene que recurrir a los especialistas de adultos que son los que tienen más experiencia en el tratamiento de esos tumores".

A partir del caso que ocurrió en el país trasandino, se pudo conocer que no existen tratamientos efectivos para estas enfermedades en menores.