Bomberos: “El llenado de piletas es una práctica que se hace para generar recursos”

Luego que se difundiera una noticia, a nivel nacional, de un cuartel de bomberos de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, ofrece llenar piletas por una tarifa única con un costo de 45 litros de gasoil premium por hora de servicio, Walter Chávez, jefe de Bomberos Voluntarios, reconoció que es una práctica habitual para juntar recursos.

“Es llamativo porque provincia de Buenos Aires tiene un apoyo constante. En Salta solamente tenemos un apoyo financiero esporádico que no es frecuente, como por ejemplo, el último aporte financiero de la provincia a los cuarteles de bomberos fue en merced en ocurrencia a los incendios que hubo”, dijo a InformateSalta.

Pese a ello, aseguró que prácticamente todos los cuarteles de bomberos del país realizan el llenado de piletas. “Permite generar recursos que luego son volcados en el mantenimiento de unidades móviles, equipamiento, adquisición de nuevos elementos. Esto no es nada nuevo, obviamente hay quienes lo realizan y de acuerdo a sus capacidades y quienes no, pero es algo que ayuda notablemente a la generación de recursos. Tiene que haber una política de financiamiento para bomberos voluntarios, lamentablemente esto no se está dando y eso contrasta con otras provincias”, expresó.

En cuanto a la tarea que vienen desplegando en el inicio del año, aseguró que si bien no están teniendo mucho trabajo, los incendios y accidentes siempre ocurren. Además, de las caídas de árboles producto de las tormentas y fuertes vientos que vienen ocurriendo.

“Estamos con muchos proyectos, este año hemos incorporado una autobomba, que con mucho esfuerzo se ha logrado la compra de esta unidad, en merced a la buena administración, a los recursos que se manejan, que son volcados al mantenimiento a la adquisición de unidades y fundamentalmente proyectando la compra de equipos de protección personal”, manifestó.