Más del 80% de las escuelas primarias tendrán una “hora extra de clases”

Con el objetivo de equiparar los atrasos y problemáticas en el nivel educativo que profundizó la pandemia, el ministro de Educación, Matías Cánepa, en Multivisión Federal, confirmó que el 82% de las escuelas primarias de Salta tendrá una hora extra para reforzar contenidos en las áreas de matemáticas y lenguas.

El titular del área indicó que la ley nacional de educación establece que las escuelas primarias tendrían que tener jornada extendida, pero nunca se terminó de concretar por falta de presupuesto. “Ahora la Nación destina una gran cantidad de fondos para hacerlo, las provincias también acompañan con esto, por eso se está pudiendo avanzar”, dijo.

“Es algo importante que los chicos tengan más horas de clases, en este caso con más matemática, con más lengua que son las troncales dentro de la primaria”

En ese marco, destacó la experiencia previa con las escuelas rurales. “Empezamos con las escuelas rurales, que eran las que consideramos necesitaban ampliar este horario, ahora vamos a extenderlas durante el año, la gran mayoría de las que faltan van a incorporarse, y en los primeros meses vamos a tratar de terminar con un poco más de 40 que tienen alguna dificultad porque comparten edificio y alguna otra cuestión que tenemos que resolver”, contó.

Cánepa indicó que el transporte no será un problema. “Hemos trabajado con Saeta, no tienen dificultad, facilita que el horario pico se extienda, a ellos les es útil que tengamos como más margen en el horario pico, que no sea todo a la misma hora", agregó.

En términos concretos, el funcionario detalló que el 82% de las escuelas tendrá una hora extra a partir del 27 de febrero. “Solo el 18% de chicos de la primaria todavía no van a tener la extensión horaria, pero lo pretendemos resolver en los primeros meses de este año”, enfatizó.

Para cerrar, manifestó que todos los expertos pedagógicos comprenden, y entienden que fortalecer matemática y lengua es esencial.