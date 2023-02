Más de 350 escuelas primarias de Salta tendrán una "hora extra" de clases

Este año lectivo se sumarán 148 establecimientos de jornada simple a los 210 del año pasado. Quedan 49 pendientes, que se sumarán a partir de junio para completar la totalidad. De esta forma, más de 350 escuelas primarias de jornada simple tendrán una hora más de clase por día a partir del próximo 27.

La secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, confirmó a ElTribuno que 148 establecimientos escolares se sumarán al programa de extensión horaria propuesto por Nación, mientras que los restantes 49 se incorporarán a partir de junio próximo, lo que garantizará que "todas las escuelas de nivel primario estatales tengan al menos cinco horas de clases para fin de año".

Debemos recordar que durante el 2022, fueron 210 las escuelas en su mayoría rurales que extendieron una hora la jornada escolar por decisión nacional. De acuerdo a los últimos datos oficiales, en total hay 405 escuelas de jornada simple en la provincia, además de 321 unidades educativas de jornada completa y extendida.

"Con las 148 escuelas que se suman este año tendríamos casi el 73% cubierto con jornada simple ampliada y aproximadamente 149 mil alumnos en total con una hora más de clases", dijo la funcionaria del Gobierno provincial.

Saravia explicó que durante la quinta hora de clases se realizará un trabajo intensivo en matemática, lengua, comprensión lectora y tertulias literarias, así como en técnicas de estudio. Los directivos se capacitaron durante la semana y los supervisores han trabajado con sus núcleos para preparar la implementación de la medida.

Está previsto que los estudiantes tengan dos horas más de matemática, dos horas más de lengua y una hora de técnicas de estudio. Cada una de las instituciones se reorganizará a partir de este miércoles, día en que se reincorporan a trabajar docentes y directivos, con el horario en tres opciones: de 7 a 12, de 7.30 a 12.30 y de 8.45 a 12.45, y a la tarde lo mismo, de 13 a 18, de 13.30 a 18.30 o de 14 a 19. La medida se aplicará de primero a séptimo grado, quedando afuera el nivel inicial y la modalidad de educación especial.

"Desde 2006 la extensión horaria es ley, no es algo nuevo, nosotros estamos tendiendo a esto porque apostamos que más horas implica calidad también. Necesitamos trabajar evidentemente en mejorar los resultados de las pruebas Aprender y para eso necesitamos dedicarnos todos, de diferentes maneras, estrategias, por eso también se trabaja con capacitaciones a directivos y docentes para darles orientaciones", continuó explicando.

Se hizo un sondeo en las escuelas para organizar bien la extensión y que no se perjudique a nadie. Recordó que por la hora extra los docentes cobrarán un 25 por ciento más. Allí el Gobierno nacional se hará cargo del 80 por ciento del pago de esa diferencia salarial y el resto correrá por cuenta de la Provincia. En total, para todos los docentes del país, presupuestan 18 mil millones de pesos en inversión.

Adriana Saravia aclaró además que las ordenanzas continuarán con su misma carga horaria de seis horas, como hasta ahora. Los únicos que amplían una hora son los maestros.

Sobre las escuelas del centro de la capital salteña, que son establecimientos grandes con mucha matrícula y que se ocupan en los tres turnos, la funcionaria educativa dijo que con la mayoría de ellos van a empezar con una hora más de clase después de junio. "Presentan algunos inconvenientes que vamos a tener que ir resolviendo, hay que organizar el tema de los transportes escolares, docentes que tienen doble turno, que también trabajan en instituciones privadas, todo se va evaluar pero todas van a llegar a tener cinco horas de clase", enfatizó.

Con esta decisión, se espera mejorar la calidad de la educación en las escuelas primarias y garantizar que los estudiantes tengan un tiempo adecuado para recibir una formación integral. El ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, dijo que "significa tener 38 días más de clase por año".

¿Qué pasa en los colegios privados?

Consultados por InformateSalta, desde la COPRODEC, Roberto Suaina explicó que "en realidad nuestra organización de horas extendidas desde hace años fue superior a la de la gestión estatal. No el encuadre de la misma, por lo pronto no es para todos y para nuestro sector no es necesario".