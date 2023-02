Con una vigilia, velas y una suelta de globos, festejarán el cumpleaños de Camila Spears

Camila Spears aún se encuentra internada en el hospital San Bernardo, intentando recuperarse del violento episodio con su novio, en el que sufrió un fuerte golpe en su cabeza. Mañana cumplirá un año más de vida y su familia quiere festejarlo con el amor de los salteños.

Al respecto, Jorgelina Mazza, su hermana, invitó a todos a una vigilia, desde las 18, en las puertas del nosocomio. Encenderán velas y harán una suelta de globos, para que se sienta el nombre de Camila y le llegue el cariño de la gente.

“Primero agradeciendo que despertó, agradeciendo las oraciones, seguir sosteniéndonos desde allí, seguir pidiendo misericordia. Quizás mi hermana no tiene mucha noción que es su cumpleaños, voy a ver hoy como responde, porque a veces me reconoce y a veces no. Estamos a la espera de esas de esas evoluciones, es un día a la vez”, dijo.

Por estas horas, Camila está con un cuadro estable y superando día a día las dificultades que se van presentando, sin embargo, hasta que pueda tener una respuesta neurológica como la que los médicos quieren, continuará en terapia intensiva.

“Evalúan también ponerle una traqueotomía porque está teniendo dificultad en cuanto a que está teniendo mucha saliva, no la traga ni tampoco la expulsa, secreciones también que tiene. Se le va hace placa todos los días y está febrícula. Hay como un virus que está rotando, que lo tienen en observación”, expresó.

En este sentido, contó que en los últimos días, su hermana estuvo en posición fetal, como en una señal de defensa y solo pudo emitir una sola palabra. “Aunque a mí me parta el alma verla, sé que hay un nuevo despertar en ella y siento como que Dios la volvió a nacer y la va a volver a nacer nueva y la está haciendo nueva y en eso me apoyo”, manifestó.

Finalmente, agradeció la atención que está recibiendo. “El equipo del hospital ha estado acompañando permanentemente, los profesionales que son, realmente una terapia intensiva excelente y también excelente con nosotros, como nos responden, nos acompañan, la doctora es super contenedora”, concluyó.