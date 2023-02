Dique: Médicos afirman que una falla en un caño de escape puede causar la muerte

Luego del macabro hallazgo en el Dique Las Lomitas, donde se encontraron a dos personas sin vida en el interior de un vehículo, InformateSalta dialogó con el médico Bernardo Biella quien fue consultado sobre una de las hipótesis que se maneja en la investigación; la muerte por intoxicación con monóxido de carbono por la rotura del caño de escape del auto.

"El monóxido de carbono es 20 veces más afín que el oxigeno a la sangre, esto quiere decir que en un ambiente donde hay un poco de monóxido de carbono este inmediatamente ingresa al cuerpo. Los glóbulos rojos lo llevan desde el pulmón hasta la sangre, cuando hay monóxido de carbono se satura y no lleva oxigeno".

"El monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color y no se puede ver. Es probable que una persona o un grupo de personas que están en un ambiente con monóxido de carbono se intoxiquen", continuó Biella.

Respecto a los síntomas, "lo primero que produce es un dolor de cabeza intenso, a veces es el único síntoma, pero si estas personas lo están pasando afablemente quizás consumiendo alguna bebida alcohólica, el dolor de cabeza pasa desapercibido. Acto seguido, la persona siente somnolencia, y se duerme para ingresar en un coma, hace convulsiones y muere".

En caso de estar ante una situación donde una persona se está intoxicando, es necesario "sacarla a un lugar ventilado, si respira espero a que respire sino le hago respiración boca a boca y eventualmente RCP".

Biella explicó que esta situación si puede ocurrir en un vehículo, ya que entre los gases que desprende un caño de escape se encuentra el monóxido de carbono, solo que para que esto ocurra debe existir una falla mecánica; algo que la justicia está investigando.