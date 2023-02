Bettina Romero: “Tanto ataque muestra de que estamos avanzando”

“Ladran, Sancho”. Bettina Romero, intendente de la ciudad, se refirió a las campañas de Fake News y aseguró que desde que “asumió ha sufrido una campaña de desgaste”, y agregó que “en vez de criticar los hechos de gestión, siempre realizan un ataque personal”.

“Tanto ataque muestra de que estamos avanzando y haciendo las cosas bien, y eso genera incomodidades, lo riesgoso es que lastima la democracia”, sostuvo la jefa comunal.

En ese punto, dijo que la decisión de hablar de orden y encarar problemas que se guardaron bajo la alfombra, puede incomodar a muchos. “Las cosas se tienen que hacer, que las peatonales sean zonas de disfrute de muchísimos salteños, molesta, no se puede permitir que las mafias se crean dueñas de los espacios públicos”, sostuvo.

“No se puede permitir que las mafias se crean dueñas de los espacios públicos”

Romero dijo que el objetivo de su gobierno es transformar la ciudad. “Uno se puede equivocar, hay cosas que hace falta profundizar, dialogar, lo que no podemos negar es que estamos acá para hacer cosas, escuchar a los vecinos”, indicó.

“Yo estoy acá para contar lo que nosotros hicimos, estamos haciendo y vamos a hacer”

Seguidamente, dijo que el avance de una ciudad requiere de un equipo y de tener un plan. “Estamos con más energía para seguir transformando la ciudad”, expresó, quizás en referencia a su ya anunciado interés de ir por la reelección en la comuna.

“A nosotros nos define lo que hacemos, lo que hicimos y lo que viene”

Al igual que otros gobernantes, señaló que llevar adelante la gestión en tiempos de pandemia y crisis económica no fue fácil, pero agregó que no es su intención 'victimizarse'. “No ha sido muy fácil nada, siendo la primera mujer de la ciudad, nos tocó una pandemia, la peor inflación de los últimos años, pero lo mío no es victimizarse, muchas veces te toca una situación difícil, no estamos para quejarnos, sino para avanzar".

Por último, dijo que hace 17 años no se invertía en la ciudad como hoy. “Hemos logrado un municipio autónomo, hemos logrado administrar bien, que la política no gaste tanto y que se pueda invertir en la ciudad, sabía que iba a gobernar una ciudad que le faltan un montón de cosas, y está llena de desafíos”, concluyó.

Críticas al gobierno nacional

Romero, quien mantiene vínculos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sostuvo que en los últimos años la inflación fue altísima, aberrante, debido a la falta un plan a nivel nacional para acomodar la economía. “Lamento de corazón que no estén encontrando la salida, me hubiese encantado que la Nación hubiese encontrado una salida a la inflación”.