Dibu Martínez es el mejor arquero del mundo tras ganar el premio The Best 2022

Emiliano "Dibu" Martínez es el ganador del premio The Best, al mejor arquero del Mundo por lo logrado el año pasado con la Selección Argentina al ser una pieza fundamental para que la Albiceleste se quede con el Mundial de Qatar 2022. El marplatense tuvo un muy buen año a nivel club, consolidó su puesto en Aston Villa como el punto más alto en un equipo que no cuenta con una gran cantidad de estrellas y logró la capitanía por primera vez.

De todas formas, lo más destacado se vio con la camiseta de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. Donde no solo tuvo grandísimas atajadas claves durante los partidos decisivos. En especial con aquella estirada para el recuerdo sobre Kolo Muani, lo que evitó lo que era un gol seguro que hubiera finalizado el sueño argentino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

El Dibu mostró su maestría una vez más en las definiciones por penales, tal y como en la Copa América 2021 ante Colombia. Con una seguridad absoluta contuvo dos remates ante Países Bajos y ante Les Bleus atajó uno también para conseguir dos nuevos títulos con la Selección Argentina: la Copa del Mundo de la FIFA y la Finalissima, frente a Italia en Wembley a mediados de año.