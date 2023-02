Otro ataque de un Pitbull y van…: “Agradezco haber sido yo y no uno de mis hijos”

Pitbull, una raza de perro potencialmente peligrosa si no se sabe educarlos, un animal del que los medios hablan mucho por sus brutales ataques. Esta vez, fue un salteño el que sufrió graves heridas.

Se trata de Marcelo Sosa, un hombre que mientras caminaba por Alvear al 700 fue sorprendido por el can. “El perro salió, ni lo vi, saltó, yo me cubrí la cara y me agarró del brazo, menos mal que me soltó porque me lo iba a arrancar. Podría haber sido mi hija de 4 años, agradezco haber sido yo y no uno de mis hijos”, contó a InformateSalta.

En este sentido, detalló que la dueña del perro es una mujer mayor, la que además tiene otros dos perros enormes y de mal carácter. “Se le van al humo a la gente en la calle, yo lo vi muchas veces y decía, ‘algún día va a pasar algo con estos perros’, nunca me imaginé que iba a ser a mí. Yo iba caminando por la vereda”, indicó.

El damnificado resultó con tres profundas heridas en uno de sus brazos, debió colocarse vacunas y someterse a curaciones. Para que no vuelva a pasar, adelantó que hará una denuncia civil y penal contra la dueña del animal.