Más de 30 heridos en siniestros viales durante el fin de semana: 21 iban en motocicleta

Durante el último fin de semana ingresaron 36 pacientes al Servicio de Emergencias del hospital San Bernardo a causa de siniestros viales. De estos, 21 iban en motocicleta, 10 eran transeúntes, 3 ciclistas y 2 automovilistas.

El jefe del Programa de Emergencias del hospital San Bernardo, Marcelo Gutiérrez, evaluó que el accidentado es "siempre" el paciente "que más demanda y más costo" implica al centro sanitario.

Explicó a El Tribuno que apenas ingresan se les hace a los pacientes tomografía, radiografía, laboratorio, ecografía y eventualmente una resonancia por fractura de columna: "El accidentado se lo lleva todo".

Comentó que lo ven el cirujano, el clínico y el neurocirujano: "Hay especialidades de guardia pasiva que también se los llama, si es que se requiere". A esto se suma el costo elevado de los medicamentos y antibióticos que necesita de forma diaria. Si tienen que estar intubados están en "shock room" hasta que haya disponibilidad en terapia.

El médico evaluó que sería bueno que se destinara más dinero a acciones preventivas de seguridad vial, para evitar que tantas personas resulten traumatizadas por este motivo.

Gutiérrez mencionó que la mayoría de quienes protagonizan siniestros viales se trasladan en motocicleta y que entre ellos se dan fracturas y traumatismos de cráneo.

El experto advirtió que la mayoría de las veces los accidentados no tienen casco, lo que "predispone a tener una lesión un poco más severa". Señaló que el uso de este elemento de seguridad no significa que no vaya a haber lesión, pero disminuye la gravedad de la misma.

Agregó que la fractura de miembro superior e inferior es algo "típico en un accidente de moto".