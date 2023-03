“Como gobernador, vengo a cumplir con el mandato constitucional de informarles sobre el Estado General de la Provincia, pero sobre todo vengo a hablarle a los salteños, como siempre, con el corazón y la verdad,”, empezó el discurso del gobernador de Salta, Gustavo Saénz.

Sostuvo que el objetivo que marca el rumbo de su gestión y lo que la ha definido, son las obras y acciones concretas realizadas en el beneficio de Salta, “más allá de las palabras, a las que se las lleva el viento”.

“Momentos y situaciones complejas requirieron muchas veces tomar decisiones difíciles. No hay recetas mágicas ni soluciones inmediatas para cambios estructurales”, añadió.

Sostuvo que Argentina vive situaciones de injusticia que hay que revertir. “Para algunos, hay argentinos de primera y de segunda categoría. Ellos piensan que la Argentina termina en la General Paz y son quienes tienen todos los servicios y los pagan más baratos que nosotros”, apuntó fuertemente.

Luego reflexionó sobre la actualidad, y dijo que los salteños “somos una comunidad que, de diferente manera, sueña lo mismo: paz, progreso, equidad e igualdad de oportunidades”.

"Yo no soy delegado de ningún gobierno nacional, sino el gobernador de todos los salteños”.

“Hay un camino en común, podemos discutir muchos detalles, pero debemos coincidir en la meta, mejorar nuestro presente y tener un futuro para todos en cada rincón de esta amada tierra”, puntualizó y luego de esto, hizo un repaso por cada una de las obras realizadas hasta el momento y las que aún están pendientes.

Por último, fue duro contra el Gobierno Nacional. “Hay que alzar la voz y que se enteren de que acá no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos gas. Cuando tengo que acompañar, acompaño. Pero cuando me tengo que poner firme, lo hago, pues yo no soy delegado de ningún gobierno, sino el gobernador de todos los salteños”.