Gestión, deudas y un mensaje paras las elecciones: el último discurso de Alberto Fernández al Congreso

El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles 1° de marzo el acto de inauguración de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. En su discurso de apertura, hizo un repaso de la gestión, focalizó cuáles son las deudas en estos tres años y además dejó un mensaje abierto, de cara a las elecciones 2023.

Ante la Asamblea Legislativa, el Presidente habló alrededor de dos horas, en la que destacó los avances de la gestión en estos tres años. Se trata del último discurso en este marco, siendo el último año de mandato.

A lo largo de la exposición, Alberto Fernández resaltó los logros del Gobierno, como así también enumeró las deudas, en la memoria del debe y haber de estos tres años de gestión del Frente de Todos.

Con la vicepresidenta Cristina Kirchner a su lado, en su reencuentro como maestra de ceremonia del acto de inauguración de las sesiones ordinarias, Alberto Fernández repasó los objetivos para 2023 y habló en tono electoral, en varios pasajes.

Repaso de la gestión y balance

Durante el largo discurso, defendió los logros de su gestión y puntualizó las deudas, de cara al último año de mandato. La economía fue uno de los puntos centrales, con luces y sombras. "No oculto las necesidades ni dibujo un mundo irreal. Los miro a los ojos, recorro el país, puedo ver lo bueno y lo malo que está sucediendo", expresó el Presidente este miércoles.

"Puedo hablar con ustedes francamente de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad y de los bajos ingresos. Entiendo el malestar y la queja de los más débiles. Pero también veo lo que está bien, y cómo se oculta, y cómo se intenta generar desánimo y malestar. Por eso a todos y todas invito también a ponderar lo logrado y a reflexionar sobre el hecho de que solo manteniendo nuestras políticas de desarrollo inclusivo vamos a poder generar trabajo y hacer una sociedad más igualitaria", indicó el mandatario.

Objetivos logrados en la economía

"Si crecimos y generamos más empleo, más inversión y más consumo fue porque adoptamos desde el Estado políticas activas" destacó Fernández, donde resaltó las medidas adoptadas durante la pandemia, el momento más crítico de su gestión, como créditos y facilidades a sectores productivos, salarios, inversión en salud, entre otros puntos.

Defendió así que la economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento de 5,4%. "Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos uno de los países que más crezca del mundo y de los primeros de la región", dijo el mandatario.

Disputa con la Corte Suprema y la Ciudad

Los fondos de la coparticipación fueron parte de la serie de reclamos y denuncias que hizo Alberto Fernández. En ese combo, los cuestionamientos a la Corte Suprema y a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad generaron un momento de cruces e insultos en el recinto.

"La Ciudad no es parte de ese convenio y no tiene derecho sobre ellos", afirmó en tono enérgico Fernández, mientras los miembros de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, escuchaban inmutables en su palco, junto al estrado principal.

También reprochó la actitud del Poder Judicial de "intromisión" tanto en cuestiones presupuestarias como políticas. En medio de los insultos de algunos legisladores, Alberto Fernández aseguró que es "algo inadmisible que interfiera en cuestiones políticas no judiciables", lanzó, en relación a la coparticipación, el tratamiento del crimen organizado, el espionaje ilegal durante el macrismo, entre otros.

Consejo de la Magistratura

El foco en la calidad institucional fue un punto que resaltó, como un cambio total en su gestión. "No existen operadores que en nombre del Gobierno compren voluntades judiciales", manifestó. "No hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de funcionarios, ciudadanos y dirigentes opositores", consideró el Presidente. "El espionaje interno ya no existe, no hay acoso estatal", refrendó.

"Lamentablemente el accionar de los miembros de la Corte Suprema nos llevó a presentar un pedido de juicio político", expresó Alberto Fernández, en reclamo por el conflicto del organismo que elige los jueces. "No somos nosotros los que atentamos contra la Constitución. Fueron los que armaron mesas judiciales a jueces, periodistas y hasta sus propios compañeros", denunció.

Elecciones y candidatura presidencial

La referencia fue primero a un discurso "antigrieta", donde el Presidente destacó el rol de colaboración de la oposición en varios momentos de la gestión. "Estuvimos de rodilla, pudimos ponernos de pie. Ahora que volvimos a caminar, no podemos permitir que las diferencias políticas generen situaciones que paga nuestro pueblo", dijo el mandatario.

"Allí donde sea posible avanzar, avancemos. En un año especial, por su carácter electoral, hago un pedido por una serie de proyectos para evocar la iniciativa de creación de universidades, la aprobación de la ley de agroindustria y otros proyectos que fueron postergados sin motivo alguno", pidió Fernández, como parte de ese compromiso a la oposición.

En cuanto a su candidatura, no dio una definición concreta. Dejó de lado las discusiones e insistió en trabajar por la "utopía de la justicia social". A pesa de ello, tampoco descartó su participación para ir por la reelección.

"Cuando el 10 de diciembre culmine este mandato que el pueblo me ha dado, podrán tener la certeza de que habrán tenido un presidente que le puso el pecho a cada problema que enfrentó", aseguró delante de la Asamblea Legislativa.

"Un presidente que con aciertos y errores habrá puesto todo su esfuerzo en encontrar salidas en el laberinto en el que la historia nos encerró. Habrán tenido un presidente que honestamente todo lo entregó y solo se llevó el enorme honor que me han dado de presidir los destinos de esta Patria", concluyó, sobre su futuro político.