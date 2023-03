Bettina Romero: “He decidido presentarme nuevamente para ser intendenta y profundizar lo que hemos puesto en marcha”

Bettina Romero llegó al Concejo Deliberante para dar inicio al período de sesiones ordinarias y realizar un balance de su gestión; en la oportunidad anunció que será nuevamente candidata a intendenta. “He tomado la decisión de presentarme a la reelección del cargo de Intendente de la ciudad de Salta”, dijo ante los presentes.

“Estamos preparados para profundizar lo que hemos puesto en marcha. Tenemos la obligación de no frenar los cambios estructurales. Salta necesita soluciones, no teatro. Por ello con tranquilidad, confianza y más energía que nunca, buscaré nuevamente ser electa como Intendenta de la ciudad. Por eso vuelvo a pedirles a las y los vecinos que me acompañen con un renovado apoyo para los próximos 4 años”, anunció.

Luego de reconocer al gobernador Gustavo Sáenz por su gestión para “timonear la provincia en tiempos de crisis, gobernando una provincia que heredó con serias dificultades”, el esquema político comienza a tomar mayor claridad, ya que será Bettina y Emiliano Durand quienes competirán por la intendencia dentro de ese espacio.

“Me preparé toda la vida para ejercer la función pública, porque estoy convencida que es la política la mejor herramienta que tienen los pueblos para transformar la realidad. Es por ello que mi principal compromiso es ´La Hora de los Barrios´, como lo anunciamos en la campaña que nos trajo hasta aquí”.

Considera que ha trabajado con “hechos y herramientas concretas, no con palabras: las palabras se las dejamos a quienes critican, ellos son los que nunca se equivocan, son los que nunca hacen nada. Los problemas que genera la demagogia se solucionan con gestión y planificación. Hablar no es lo mismo que decidir invertir, donde a los políticos se supone que no les sirve: bajo tierra, llevando dignidad y cambiando totalmente la vida de los que viven ahí. El cambio no se espera, se hace”.