Recomiendan controlar los vehículos para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Luego de que se encontraran dos cuerpos dentro de un vehículo en el Dique Las Lomitas, una de las hipótesis investigadas por la justicia es la intoxicación con monóxido de carbono. En este sentido el móvil de InformateSalta dialogó con Marcelo de Britos de GNC Salta.

El especialista comentó que se debe tener en cuenta el estado del vehículo en cuanto al mantenimiento del mismo. "Si tienen demasiado consumo de nafta o excesiva cantidad de humo en el caño de escape, eso provoca gran cantidad de monóxido de carbono que es mortal", explicó.

De Britos dijo que, "cuando tiene GNC el monóxido de carbono es menor. Las personas que sienten olor a gas en el auto no se deben asustar, porque es un químico que no es malo para la salud sino que se agrega justamente para detectar el gas".

"El GNC es más liviano que el aire por lo que no se va a acumular", finalizó.

Puede ser mortal

El médico Bernardo Biella señaló que el monóxido de carbono es 20 veces más afín que el oxigeno a la sangre, esto quiere decir que en un ambiente donde hay un poco de monóxido de carbono este inmediatamente ingresa al cuerpo. "Los glóbulos rojos lo llevan desde el pulmón hasta la sangre, cuando hay monóxido de carbono se satura y no lleva oxigeno".

"El monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color y no se puede ver. Es probable que una persona o un grupo de personas que están en un ambiente con monóxido de carbono se intoxiquen", continuó Biella.