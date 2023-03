Día de la mujer: "Lo que necesitamos es que nos apoyen y cuiden"

La concejal capitalina y referente de Mumala, Malvina Gareca comentó que el 8 de marzo "el Día de la Mujer Trabajadora" nos muestra que siempre tenemos un costo adicional en los gastos. Son las mujeres que están más precarizadas, es mucho para reflexionar".

En este sentido continuó: "También lamentablemente tenemos que decir que la violencia sigue vigente, tenemos una tasa muy alta. Este 8 de marzo, más allá de las flores o bombones que son bienvenidos, lo que necesitamos es que nos apoyen y cuiden".

Gareca brindó una conferencia de prensa para referirse al aumentó en los productos de gestión menstrual. Es que desde mayo del año pasado hasta febrero de este año hubo un 51% de aumento en estos productos.

"Este año necesitamos más de $1600. Al ser productos de primera necesidad no podemos no comprarlos. Lo bueno es que como iniciativa a nivel municipal, hay un programa de gestión menstrual a personas en vulnerabilidad económica", enfatizó.

Se debe destacar que Salta Capital se posicionó como uno de los primeros municipios en aplicar este tipo de iniciativas y que "hay diferentes políticas públicas que se llevan adelante en el mundo en este sentido".

"Hay mujeres que por no poder comprar estos productos no asisten a trabajar, no van a las escuelas", finalizó.