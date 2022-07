Programa de Gestión Menstrual: "Busca suplir injusticias económicas y sociales"

La concejal Carolina Am se refirió a la ordenanza que los ediles aprobaron ayer para la creación de un programa que busca generar abordaje integral sobre la salud menstrual, además de entregar de manera gratuita productos de higiene para personas menstruantes.

“El proyecto busca poder ofrecer a las mujeres de bajos recursos capacitación, concientización, sensibilización de todo lo que es la gestión menstrual, junto al otorgamiento de productos que conlleva esta situación”, señaló.

La edil sostuvo que el programa busca suplir “un poco las injusticias que ocurren por la inaccesibilidad económica. Mujeres que por no poder comprar productos de higiene no asisten a clases o al trabajo, la idea es crear oportunidades para que esto no ocurra”.

Respecto al impacto económico que generaría el proyecto, Am explicó que “fue tratado en la comisión de Hacienda para habilitar una partida presupuestaria que la va a determinar el Ejecutivo Municipal. Sabemos que las mujeres son las que sufren más la pobreza por el hecho de pagar más caro productos por el “impuesto rosa”, sueldos más bajos, hay una brecha salarial”.