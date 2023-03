Durval ganó el título Sudamericano y ahora va por un cinturón argentino

El salteño Durval “Bombardero” Palacio se quedó con título Sudamericano de la categoría super mediano y abrió la posibilidad de buscar un cinturón internacional.

El flamante campeón en diálogo con InformateSalta habló sobre el nuevo título. “La pelea la gané bien, no quedó ninguna duda de eso y me llevo el cinturón porque trabajé para esto, entreno con mucho sacrificio, resigné muchas cosas para llegar a este momento y por eso disfruto mucho”, dijo.

Durval, aseguró que el plan era ganarlo antes de finalizar los 10 rounds. “La idea era buscar el nocaut rápido, sentía que si pasaba más tiempo se me podía complicar, cuando vi la chance no dudé, arriesgué y lo pude resolver en esa esquina. Yo sabía que si lo conectaba podía ir al piso, yo sé, que pego fuerte y vi que era solo cuestión de obligarlo a bajar la guardia para conectar el golpe final”.

“Pensé que iba a demorar un poco más porque era muy escurridizo y porque era zurdo y era largo, no me dejaba acercar y mantenía su distancia, en eso estuvo inteligente, se ve que me tenía bien estudiado, por suerte lo pude acortar y lo definí con un solo golpe”, explicó.

También se definió como un boxeador que define las peleas de manera contundente. “Está en mi naturaleza definir mis peleas en forma rápida. Creo que cumplí con el público y la gente se fue contenta porque vio un buen espectáculo”, dijo.

Por último, adelantó que este triunfo lo motiva a seguir creciendo y buscar otro título. “Ahora, como campeón sudamericano, voy a pelear por una oportunidad para tener un título argentino en mi categoría y también quiero pelear por un título internacional”, finalizó.