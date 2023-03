Durmió en la Terminal y vendió bollos para operarse, conocé su historia

A diario contamos historias de vidas de muchos salteños que necesitan otros tantos le tiendan una mano, pero esta vez queremos contar la de una mujer de 56 años oriunda de Tartagal que a pesar de las adversidades económicas y de distancia, llegó al hospital Materno Infantil donde, tras realizarse estudios, logró operarse de su prolapso uterino con el que padeció 4 años.

Alejandra emocionada y entre lágrimas dijo que desde que empezó con la enfermedad nunca tuvo solución. "Tenía dolores y me ponían calmantes. Se me complicó más, la doctora me mando a Salta. Me decía que no había solución para mí, hasta que llegué al Materno. El doctor Costilla y él me hizo hacer todos los estudios, me dijo que me haga ver con los cirujanos, en ese momento nos fuimos con mi hija a dormir a la Terminal".

Recuerda que luego volvió al nosocomio y se encontró con la doctora, que le dijo que debían espera las mallas, finalmente el operativo quirúrgico del Ministerio de Salud Pública llegó a Tartagal y fue operada. Espera recuperar su vida normal.

Una de sus hijas explicó que "esta operación se podía hacer en un clínica, pero nos salía carísima no nos alcanzaba. Ella tenía esperanza de que la iban a operar, y así fue. Ya ni podía salir, ahora ya va poder pasear. Tantos años que ha sufrido. Les agradezco a todos, por ella y por todas las personas que fueron operadas. Que sigan viniendo, porque tras de ella hay muchas Alejandra Vargas" concluyó agradecida la joven por la intervención a su madre.

De la historia de Alejandra conocimos que vendía bollos y comida en su vivienda para juntar el dinero y así poder hacer su primer viaje a Salta donde se le realizaron los estudios y supo que debía ser operada.