Mauro tiene un tumor en la cadera y pide ayuda para comprar medicación

Mauro Esper es un conocido locutor y DJ de Tartagal pero hoy se ve limitado en su trabajo y vida diaria debido a la aparición de un tumor oseo, ubicado en la cadera y que necesita ser operado con urgencia.

El joven explicó que la operación se la realizarán en el hospital San Bernardo, en el departamento de tumores de Oncología y a partir de ahí necesita contar con fondos para solventar gastos en Salta y de medicación, el cual es muy costoso.

"Estoy pasando por este tema de salud y necesito la ayuda de todos los que puedan darme una mano. La verdad estoy pasando un momento malo, ojalá que me puedan dar una mano para salir de esta situación".

Lamentándose, el joven contó que no es la primera vez que ocurre. "Estoy viene ya hace tiempo, yo no me hacía ver con los médicos porque yo me sentía bien, pero primero arrancó con un poquito y ahora me abarca un poco más de la cadera" dijo por Ciudad On Line.

En cuanto a lo que necesita, Mauro detalló "Necesito comprar la inyección que vale $180 mil y aparte solventar el hospedaje y compra de otros medicamentos".

Limitado y discriminado en su trabajo

Mauro Esper contó que hoy le toca vivir una situación complicada ya que se maneja en muletas y muchos deciden no contratarlo. "Más que nada me estropea el trabajo mío, la gente te ve y algunas personas no me contratan porque anda en muletas".

Agregó que hoy por su trabajo independiente no cuenta con obra Social o ART. "No tengo cobertura médica y uno tiene que andar buscando por donde sea para los gastos. Estoy con las muletas hace 6 meses. Estoy con dolores y tengo que comprar medicamentos pero trato de solventarme con mi trabajo de los fines de semanas, pero que se ve reducido por mi condición".

Para quienes quieran tenderle una mano a Mauro, pueden donarle dinero a través de:

Alias CBU . MAURO.ESPER

Cbu. 0000003100078370804704