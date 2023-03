Legisladores repudiaron el femicidio de Alejandra Cardozo, piden que se aclare el caso

Desde la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados de Salta se emitió un comunicado a través del cual sus integrantes repudian el brutal asesinato de Alejandra Lorena Cardozo, de 24 años, en inmediaciones al vertedero San Javier

“Bregamos por el pronto esclarecimiento del caso”, piden los legisladores. El cuerpo de la joven fue encontrado sin vida el viernes pasado, golpeado, con la mandíbula fracturada, sin dientes, amordazada y sin ropa.

Según manifestaron los padres de la víctima, las cámaras de seguridad donde trabajaba Alejandra captaron el momento en el que su ex novio fue a buscarla. Hasta el momento no hay detenidos por el caso.

“En el video se ve como ella le entrega su mochila y él le saca el celular. A mí no me caía bien él, es mayor que ella, le dije muchas veces que no me gustaba ese chico”, contó la madre días atrás en Todo Salta Noticias.