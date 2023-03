¡Tené cuidado! Alertan sobre un sorteo que venden sin permiso en la provincia

Esta noticia es para tener cuidado, sobre todos aquellos que se animan a apostar su suerte en los juegos de azar, ya que alertan por la circulación de un sorteo que se está vendiendo sin los permisos ni autorizaciones pertinentes para su comercialización.

Desde el Ente Regulador de Juegos de Azar de Salta (ENREJA) informaron a la ciudadanía respecto a la venta de sorteos no autorizados en la provincia, especificando que el mismo es para una adjudicación mensual, organizado por la Asociación Civil “Dragones Rosas” de la Plata.

El organismo se puso en actuaciones tras una serie de denuncias anónimas que recibieron, emprendiendo un trabajo investigativo que detectó diferentes puntos de venta en el territorio provincial de dicho sorteo.

Detectado esta ilegalidad, el Ente procedió a realizar la denuncia correspondiente ante la delegación penal de Rosario de Lerma, a cargo del fiscal penal Daniel Escalante.

Más allá de esta presentación, ENREJA está alertando a la ciudadanía sobre este juego de azar en circulación y en venta, dado que aquellos juegos que no cuenten con la autorización del organismo, no pueden comercializarse, considerados un delito penal. ¡Que no te engañen!