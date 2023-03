Investigan la muerte de una niña en el hospital de Embarcación, sospechan de meningitis

El lamentable hecho sucedió días atrás en el Hospital San Roque de Embarcación. Hasta el momento no se sabe de qué falleció pero los profesionales médicos aseguran que tenía algún tipo de infección y presumen que se trataría de un caso de meningitis.

La jefa de pediatría del hospital, la doctora Gabriela Ramos, contó que la niña de 6 años ingresó en horas de la mañana. “El doctor Bustos es el primero en bajar por su atención. Cuando llega una mamá a su turno, le comenta que una niña estaba descompuesta si esperando ser atendida, si podía verla primero a ella”, relató.

Inmediatamente el doctor sale a ver y observa que la niña estaba en muy mal estado. “Soporosa, con pérdida de conciencia, inmediatamente la suben al servicio de pediatría donde se la empieza a asistir, la niña hace un paro y luego se la reanima durante más de 45 minutos y no hubo posibilidad de salvar a la niña”.

La mamá cuenta que la niña desde el lunes presentaba fiebre y que el día anterior había tenido vómitos durante la noche. “La mujer dijo que no hizo la consulta médica, aseguró que le estaba dando jarabe porque creía que así se iba a mejorar. Cuando la llevó al hospital ingresó por los consultorios no por guardia como suelen hacer, la madre aparentemente no notó la gravedad a pesar de que la niña no podía caminar y no podía hablar”.

Post mortem se realizaron cultivos, “estamos esperando porque demoran 48 horas. Sospechamos que puede ser un caso de meningitis. La madre accedió a que se le haga una autopsia en Orán pero no se pudo realizar la autopsia porque no había anatomopatólogo”.