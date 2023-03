El “Pitbull” Botelli peleará en Inglaterra

El boxeo salteño vive su mejor momento. Esta vez será el turno del actual campeón argentino, Nicolas Botelli, quien buscará revancha ante el invicto Peter Mcgrail, por la categoría supergallo

El “Pitbull” ya había peleado en Europa pero no tuvo el resultado esperado. En Londres perdió frente al kasajo Sultán Zaurbek, y antes de ese combate había peleado en Francia, donde cayó frente al local Christ Esabe.

Pero sin dudas el campeón argentino, no es el mismo de ese momento y la competencia y experiencia lo ponen a otro nivel.



Peter Macgril, es un boxeador que está invicto y es el favorito porque es local. La pelea será a 10 rounds, y no habrá título en juego. “Les quiero agradecer al pueblo salteño que siempre me apoya. Tenemos una gran expectativa, vamos a ir a ganar para Salta y Argentina”, finalizó.