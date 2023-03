No se pudo: "Argentina, 1985" perdió el Oscar ante "Sin novedad en el frente"

No se pudo: "Argentina, 1985" no se consagró como la Mejor Película Internacional de 2023, ya que la Academia reconoció a "Sin novedad en el frente" como merecedora de la tan ansiada estatuilla.

El film dirigido por Santiago Mitre muestra la dura realidad de Argentina en aquella época, contando la historia de cómo los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo (interpretados por Ricardo Darín y Peter Lanzani) enfrentaron a la dictadura militar instaurada en 1976, pasando por la investigación, el enjuiciamiento y el oscuro proceso colmado de violencia y amenazas en el medio.

El largometraje no solo causó furor a nivel nacional, sino que incontables estrellas habían manifestado su apoyo a la misma de cara a la entrega de los Oscar 2023: Cate Blanchett, Paul Rudd, Eva Longoria, Pedro Pascal, Ricky Martin, Michael Bublé y hasta el mismísimo Lionel Messi, entre muchas otras figuras más, manifestaron su deseo de que la película se imponga entre las demás nominadas a Mejor Película Internacional.

No obstante, no alcanzó: "Argentina, 1985" no fue elegida como ganadora en su categoría. "Sin novedad en el frente", que estuvo nominada en 9 diferentes categorías de los premios Oscar, se llevó el premio.