Fotos: se fue a esquiar sola e hizo topless en plena ola polar

“El día de la independencia me agarra acá esquiando sola. Argentina es el país más lindo del mundo, no hay dudas. Saber estar sola y ser independiente es muy necesario”, escribió este martes Jimena Barón junto a una serie de postales en las cuales se la puede ver híper abrigada en la nieve, pero también semidesnuda en la calidez del lugar donde se hospeda.

“Subí y atravesé las nubes esquiando muchísimas veces, exactamente 10”, contó. Y continuó: “3 noches de silencio absoluto y soledad me llenaron de preguntas y algunas certezas”.

Al respecto, reflexionó: “La vida es cuestión de actitud y la actitud son las cosas que creemos pues nos decimos a diario. Tenemos que ser más gentiles con lo que nos decimos”.

“Me gusta haberme encargado de ser muchas versiones distintas y no tener que elegir una. Me gusta pensar que puedo todo, porque me lo creo. Feliz Día de la Independencia”, escribió antes de cerrar escribiendo entre paréntesis: “valoren las fotos que no son selfie pues le pedí a gente random que me las saque”.