Salteños despiden con mucho dolor a Mariana Vitry, la doctora encontrada sin vida

El cuerpo de la reconocida médica fue encontrado en la pileta de su casa, el sábado. La mujer de 46 años trabajaba en una clínica estética y reparadora. A través de las redes sociales, salteños conmocionados expresaron su profunda tristeza.

Grace Ampuero - “Tu partida me cayó como un balde de agua fría. No puedo creer, se me fue mi doctora la genial... Excelente profesional y sobre todo personas. Hoy te conviertes en un ángel pero que van a ser de tus niños. Siempre te llevaré en mi corazón. Mis condolencias a la familia”.

Jorge Altamirano: “Como mucha gente quedé sorprendido, shockeado, sin poder creer la noticia de la pérdida de la querida doctora MarianaVitry. Hace un par de semanas nos habíamos reunido para fortalecer nuestros equipos de Emergencias, entre la Municipalidad de Salta el SAMEC y la vida te sorprende con esta triste noticia; que te dejan un nudo en la garganta”.

Celeste Tini Alvarez: “Enterarme de tu partida , fue algo q no caigo , juro mí Mary la bella como te decía yo , q no puedo creer , quiero gritar , llorar ,correr no entiendo q paso ni nada , solo se q te fuiste y q Dios está contigo !!! Mariana Vitry querida amiga, madre, hija , compañera , profesional con todas las letras !!! Q la luz brille para tu siempre! Hasta siempre”.

Julia Janet Araujo: “Con el corazón destrozado Marianita! Abrazo a Martita... Federico .. Philippe y Michel! Te fuiste con un millón de proyectos laborales... gran persona con un corazón de oro ... madraza ... amiga ... excelente vecina !!! Fuiste como mi hermana menor”.

Daniela Carmona: “¿Por qué te fuiste antes de tiempo amiga! Te voy a recordar como una gran leona, gran amiga, hija y mama. Te quiero para siempre”.