Por las vacaciones creció la demanda de actualización de DNI en el Registro Civil

Si bien las vacaciones son un momento de relax para desconectarse del mundo laboral y rutinario, hay situaciones que no siempre se tienen en cuenta y terminan siendo un dolor de cabeza, como por ejemplo la actualización de los documentos de identidad, el extravío de los mismos, entre otras cosas.

En el programa LasChicasdelCable habló la directora del Registro Civil de Salta, Fernanda Ubiergo y contó que están teniendo mucha demanda por situaciones donde los padres no se acordaron de actualizar el DNI de los menores entre los 5 y 8 años, y luego la de los 14: "Quieren llegar a la frontera con un documento donde tiene cara de 'criatura', donde ya no es niño sino un adolescente y en ese caso no te dejan salir" explicó la doctora. En esa situación, muchos deciden volver a realizar la actualización pero otros optan por sacar un pasaporte express con el costo de USD 200 que te lo entregan en dos horas.

Con respecto a esto, Ubiergo destacó lo importante de tener toda la documentación al día y correcta porque "si te pasa algo en un país vecino, tiene que estar registrada tu salida o sino no tenés cobertura médica".

En caso de robo o extravío de los documentos, aclaró que solo basta con una denuncia en el Consulado que certifique lo sucedido. Por otro lado, dijo que la aplicación Mi Argentina, una vez que cruzamos la frontera "deja de existir".