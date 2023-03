Con la inflación encaminada al 100%, economistas no advierten ninguna solución a corto plazo

Mientras la gente sigue estirando al extremo el valor de los billetes que le quedan en el bolsillo, será este martes por la tarde que el INDEC dará a conocer el segundo dato de la inflación del año, esta vez correspondiente a febrero, con las apuestas afirmando que el valor rondaría el 6%, al igual que el dato que hubo para enero.

En la cuenta regresiva para conocerse los datos InformateSalta se comunicó con el economista Julio Moreno a fin de saber qué podemos esperar sobre el valor inflacionario. “Entre 5,8% y 6,2%, en ese margen estará el dato”, se animó a pronosticar sobre el número de la variación de precios.

“Lo que hay que mantener en claro es que la inflación de alimentos está por arriba del 7%, eso es importantísimo que tengamos en claro y, por supuesto, que si hacemos el cálculo de año a años, ya estamos en 105% de inflación interanual”, advirtió Moreno sobre otros indicadores a tener en cuenta sobre el contexto económico.

Continuando su análisis, apuntó a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para revertir la escalada de precios, considerando que “no se ven ninguna solución a corto plazo”, debiendo seguir trabajando al compás de la suba de los valores. “Este Gobierno tiene que empezar con los ajustes necesarios para que el próximo gobierno, sea del signo político que sea, tenga una base; esto se tiene que estandarizar”, subrayó.

No obstante otro punto al que el economista se refirió es que no solo debe posicionarse la mirada en el dato de la inflación, sino también “en los índices de pobreza, de indigencia, del trabajo informal, eso hace que en definitiva no se vayan componiendo esas variables que tanto mal nos hacen, mientras que (el ministro de Economía, Sergio) Massa hace un parque para llevar medianamente tranquila la inflación”, concluyó su mirada.

“Tenemos que seguir acostumbrándonos a convivir con esta pesada inflación que tenemos”